Casal tem residência invadida por trio armado no Terramérica

Um casal teve sua casa invadida por três homens armados no Jardim Terramérica I, em Americana, na noite desta terça-feira. Os criminosos fugiram com diversos bens da família, além de dois carros alugados – um Chevrolet Tracker e uma BMW. As vítimas foram abordadas no momento em que chegavam ao imóvel.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 22h o homem e a mulher chegaram à residência com os dois veículos e entraram no imóvel. No mesmo momento, três homens armados, um com uma pistola e os outros dois com revólveres, aproveitaram o portão ainda aberto e invadiram o imóvel.

O trio obrigou o casal a deitar no chão e ambos foram amarrados. Na sequência, os assaltantes tiraram da residência e colocaram nos carros das vítimas cinco anéis e três correntes de ouro, três televisores, um videogame, um drone e um notebook. Eles fugiram com os dois veículos.

Posteriormente as vítimas conseguiram se soltar e chamaram a Polícia Militar. Um alerta foi passado à companhia pelos policiais que atenderam a ocorrência e a outras equipes conseguiram encontrar a Tracker abandonada na Rua Valência, no Jardim Bertoni. A BMW foi localizada na Rua Prosperidade, no Jardim Boer, sem nenhum ocupante.

Como os veículos eram alugados, eles foram levados ao plantão policial do município. O caso foi registrado na delegacia de Americana como roubo e o caso segue sendo investigado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado.