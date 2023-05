Casal processa Fusame e prefeitura por diagnóstico errado de HIV

Um casal entrou com uma ação por danos morais contra a Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana) e a prefeitura por conta de um diagnóstico errado de HIV, infecção sexualmente transmissível que causa a Aids.

A mulher, uma manicure de 24 anos, deu entrada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em 17 de março deste ano para o parto da filha. Ao chegar na unidade, foi submetida a um teste rápido e diagnosticada com HIV.

De acordo com ela, a partir do momento que o resultado saiu, os enfermeiros a isolaram, inclusive do pai da sua filha, um serralheiro de 26 anos. Ela diz que foi submetida a medicações com o objetivo de interromper a produção de leite e teve as mamas enfaixadas. A filha recém-nascida também foi submetida a remédios, apesar de nenhum exame que comprovasse o diagnóstico ter sido entregue à manicure.

Após o parto, a mulher diz que foi procurada pela assistente social do hospital que afirmou que em dois dias seria refeito o exame para confirmar ou não o diagnóstico. No entanto, os enfermeiros acreditavam que o teste já era o confirmatório e trataram a vítima como um resultado definitivo. O segundo exame deu negativo para HIV.

“O que mais doeu foi que não pude amamentar. E a forma como falaram com a gente, o despreparo da enfermeira para conversar com meu marido, a exclusão, foi bem difícil”, recordou.

A manicure disse ainda que por conta de a filha ter saído do hospital com fórmula e não leite materno, ela se viu obrigada a voltar a trabalhar nos 15 primeiros dias após o parto para ajudar nos gastos com o leite.

“Claramente, houve uma falha gravíssima por parte do hospital municipal, causando prejuízos não só à criança, que está privada de alimentar-se com o leite materno, mas aos pais, que sofreram e ainda sofrem com os abalos psicológicos”, afirma Gabriel Aranjues, um dos advogados que representa o casal.

Aranjues e a advogada Bruna Oliveira pedem indenização no valor de R$ 15 mil para cada uma das vítimas. “Enquanto ente público, o hospital municipal tem o dever jurídico de assegurar e preservar a integridade física e moral dos seus pacientes”, enfatiza Bruna.

RESPOSTA. Em nota, a prefeitura afirmou que o teste rápido da Aids e Sífilis é pré-requisito obrigatório pelo Ministério da Saúde para parto e nascimento. E que apesar da precisão relativa do exame, poderão ocorrer resultados divergentes que deverão ser complementados com outros testes como, por exemplo, o “Elisa”, que quantifica a carga viral. A administração disse que os resultados não devem ser utilizados como único critério para o diagnóstico da infecção por HIV.