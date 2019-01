Casal morto em acidente será velado ainda neste domingo

O casal Ana Paula Braga, de 36 anos, e Dimas Henrique Marques Argentin, de 27, morto em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) no início da manhã deste domingo (20), será velado no Velório Municipal do Cemitério da Saudade, em Americana, a partir de 23h30.

Foto: Reprodução / Facebook

Os corpos dos namorados foram liberados no início da tarde para o IML (Instituto Médico Legal) de Americana, para a realização de exames necroscópicos que vão ajudar na apuração da causa das mortes. Ambos serão levados para o velório da Saudade após a liberação por parte dos peritos, o que deve acontecer somente no período da noite.

Ana Paula será velada até as 14h desta segunda-feira (21). Depois disso, o corpo será encaminhado para Piracicaba, onde será cremado. O enterro de Dimas será no Cemitério da Saudade, em Americana.

Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Na tarde deste domingo, a reportagem entrou em contato com familiares de Dimas, que optaram por não comentar o ocorrido. A família deve se pronunciar nos próximos dias, de acordo com o que foi informado. O LIBERAL não conseguiu contato com familiares de Ana Paula.

Acidente

O acidente fatal que vitimou o casal ocorreu na madrugada deste domingo, por volta das 5h. De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), que atendeu à ocorrência, Dimas, que dirigia o Hyundai i30 com placas de Americana no sentido Anhanguera da rodovia, perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos e bateu contra o muro de proteção do viaduto, que fica entre as duas pistas. Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

O veículo caiu de uma altura de cerca de 20 metros, no quilômetro 127 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, próximo ao acesso à Nova Odessa.

O Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate das vítimas, constatou que os namorados morreram ainda no local do acidente. Ainda pela manhã, foi iniciado o processo de retirada dos corpos. O caso foi registrado na CPJ (Central da Polícia Judiciária) como homicídio culposo na direção de veículo automotor.