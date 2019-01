Casal morto em acidente é velado nesta segunda

Foram velados nesta segunda-feira (21), no Velório do Cemitério da Saudade, em Americana, Dimas Henrique Marques Argentin, de 27 anos, e Ana Paula Braga, de 36 anos, mortos na manhã do último domingo (21) em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O engenheiro foi enterrado no mesmo local, enquanto a arquiteta teve o corpo cremado em Piracicaba.

Foto: Leonardo Oliveira / O Liberal

Familiares relataram que o casal havia saído de uma festa na casa de amigos e estava a caminho do McDonald’s da Avenida Nossa Senhora de Fátima, quando ocorreu a colisão, um pouco depois do quilômetro 127 da SP-304, em Americana. O veículo que eles ocupavam atingiu o muro de proteção do viaduto, que fica entre as duas pistas, e despencou por cerca de 20 metros.

O LIBERAL esteve no velório na manhã desta segunda-feira, no Cemitério da Saudade. Amigos contaram que o casal estava junto desde novembro do ano passado. “Eles estavam bem felizes juntos”, afirmou Julio Martins, que manteve contato próximo com Dimas por 13 anos.

Foto: Reprodução / Facebook

Ana Paula tinha paixão por animais. A arquiteta tinha o costume levar aqueles em situação de rua até casa onde residia, no Jardim Bela Vista. “Ela estava na melhor fase da vida dela, sempre sorrindo. É uma coisa de família isso”, afirmou a prima da arquiteta, Mirela Businari Belini.

Dimas tinha como um dos passatempos viajar, segundo os amigos mais próximos. Ele foi personagem de uma reportagem do LIBERAL publicada em 12 de julho de 2018. O engenheiro foi até Rússia para acompanhar a Copa do Mundo e contou à reportagem que lá os brasileiros eram tratados como celebridades. “Era um amigo, parceiro. Era muito difícil ver ele triste. Tinha um coração enorme”, contou Julio. Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Acidente

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), que atendeu à ocorrência, Dimas, que dirigia o Hyundai i30 com placas de Americana no sentido Anhanguera da rodovia, perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos e bateu contra o muro de proteção do viaduto, que fica entre as duas pistas.

O Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate das vítimas, constatou que os namorados morreram ainda no local do acidente. O caso foi registrado na CPJ (Central da Polícia Judiciária) como homicídio culposo na direção de veículo automotor.