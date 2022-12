Casal invade residência e furta filhote de pitbull em Americana

Filhote, de apenas quatro meses, foi levado pelo casal que passava na rua - Foto: Reprodução

Um homem e uma mulher furtaram um filhote de pitbull neste domingo (25) de Natal, na Vila Massucheto, em Americana. De acordo com imagens de câmeras de segurança, o casal invadiu o quintal da residência e levou o cachorro, que tem quatro meses. A dona do filhote informa que saiu por volta das 14h e, quando retornou, ele não estava mais na casa.

Os criminosos estavam passando pela rua às 17h20, quando pararam em frente à casa e começaram a interagir com o cachorro, que estava solto no quintal. Em seguida, um deles pula o portão, pega o filhote e ambos fogem. O cão, chamado Marolla, já é considerado parte da família. Ele chegou à casa com apenas 45 dias. Miriam Mularoni, diarista e dona da residência, demonstra preocupação acerca do estado de saúde do cachorro.

“É um buraco muito grande no meu coração, eu estou preocupada se deram comida para ele, se estão maltratando ele, porque é um bebê ainda. A gente tem todo o carinho por ele, aconteceu de deixar ali fora e eu saí, jamais pensei que fosse acontecer, é como se fosse meu filho. É um sentimento de muita dor, porque tá fazendo falta, eu já chorei tanto entre ontem e hoje, tá muito duro. Espero que quem esteja com o cachorro entre em contato com a gente”, disse ao LIBERAL.

Miriam diz que o cachorro é pequeno e manso. Agora, a família realiza postagens nas redes sociais para tentar divulgar o caso e encontrar o animal. A diarista informa, ainda, que está em contato com a Gama (Guarda Municipal de Americana) e que irá registrar um boletim de ocorrência.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que a casa é invadida. Segundo Miriam, em julho, bandidos invadiram o imóvel e furtaram o celular de sua filha, que estava dormindo. Contudo, não foi possível identificar os autores do crime através das câmeras.

A moradora pede que, em caso de informações sobre o cachorro, entrem em contato com ela através do celular (19) 98953-4762, ou pelo Instagram @m.mularoni, de sua filha, Maria. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco