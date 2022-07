Casal é preso em flagrante por furto em UBS no Jardim Brasil, em Americana

Mulher de 24 anos e um homem, de 42, venderam as torneiras e utensílios para um depósito de sucata e foram detidos nesta quinta

Uma mulher de 24 anos e um homem de 42 foram presos suspeitos de furtar a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Brasil, em Americana, na manhã desta quinta-feira.

Foram levadas torneiras e utensílios domésticos do local, de acordo com o registro da ocorrência atendida por patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Ação dos guardas recuperou itens furtados – Foto: Gama / Divulgação

Patrulheiros procuraram pelos suspeitos em ronda pelos bairros Antonio Zanaga e Jardim Nossa Senhora Aparecida, onde localizaram parte do material furtado em um depósito de sucatas na Rua Gondim da Fonseca.

Questionado, o proprietário do comércio, um homem de 42 anos informou aos guardas ter comprado os produtos de um casal que foi localizado e encaminhado à delegacia de Americana.

Com o casal, foram localizados dois alicates, duas chaves de fenda, duas chaves fixas, duas facas, uma serra utilizada no furto, além de três acabamentos de torneiras e um saco plástico de uso hospitalar. No depósito de sucata, os guardas ainda recuperaram 13 torneiras, entre outros itens.