Casal é preso após furto em comércio do Terramérica

Um casal foi preso, na madrugada desta quarta-feira (27), na Avenida Nossa Senhora de Fátima. O homem e a mulher, que não tiveram a idade revelada, são suspeitos de terem furtado um estabelecimento comercial no bairro Jardim Terramérica, em Americana.

De acordo a Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu a ocorrência, a equipe foi informada que o casal estava em uma picape Ford Courier e que tinha furtado um comércio no Terramérica e, logo na sequência, teriam fugido sentido à Rodovia Luiz de Queiróz (SP-304).

Na altura do bairro Jardim Alvorada, ainda na rodovia, os patrulheiros conseguiram localizar o veículo informado pela testemunha. No entanto, a guarda só conseguiu abordar o casal na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Loteamento Industrial Nossa Senhora de Fátima, por volta das 2h.

Dentro da picape, a equipe encontrou um saco com oito vasilhames de vidro de cerveja e um vasilhame de água aromatizada. Questionados pelos guardas, o homem e a mulher informaram que haviam furtado os objetos de um comércio localizado na Avenida Gioconda Cibim.

Outra equipe da Gama foi até o local do furto e encontrou a porta do comércio danificada e, na parte de dentro, perceberam que o casal havia furtado uma cadeira de junco, que foi localizada em uma praça do outro lado da avenida onde a loja é localizada.

Sendo assim, os objetos foram devolvidos ao proprietário da loja e o casal preso. O veículo foi encaminhado ao pátio municipal, já que o motorista não possuía CNH e não apresentou documento para a liberação.

OUTRO FURTO. Uma jovem, de 27 anos, foi presa, também na madrugada desta quarta-feira, suspeita de furtar um depósito de utilidades domésticas, na Rua dos Cravos, no bairro Cidade Jardim II. Um homem que estaria com ela, pulou nos quintais das casas e conseguiu fugir.

Após solicitação da equipe, os patrulheiros foram até o local indicado, quando viram o casal, que tentou fugir. A jovem, no entanto, foi detida.

A equipe da Gama encontrou várias mercadorias separadas na parte de fora do depósito. A porta do estabelecimento estava com dois cadeados quebrados e um alicate de corte também foi encontrado no local. Os guardas apreenderam 39 formas de lanche, 137 conchas de alumínio, 43 espremedores de alho, 28 amassadores de batatas e sete toalhas de rosto.

O caso foi apresentado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a jovem permaneceu presa.