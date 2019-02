Casal é feito refém por assaltantes em Americana

Um casal de comerciantes foi feito refém durante assalto à residência, na noite de sábado (9), no bairro Parque Universitário, em Americana. Segundo uma das vítimas, no momento em que chegavam em casa, por volta das 23h, dois homens se aproximaram e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com um revólver.

Um dos criminosos levou o casal para dentro da casa, enquanto o outro permaneceu na garagem. As vítimas foram obrigadas as carregar o material furtado para dentro do veículo da família, um Pailo Fire prata.

Na ação os bandidos levaram um ar-condicionado, duas TVs (uma de 32 polegadas e outras de 49), um celular, três jaquetas masculinas, sete peças de roupas femininas, uma caixa de joias e uma aliança, além do carro. Antes de fugirem, as vítimas foram trancadas dentro de casa.

Segundo um dos comerciantes, os assaltantes chegaram em um veículo VW Gol branco, que fora filmado pela câmera de segurança da casa.

De acordo com descrição das vítimas, os assaltantes aparentavam ser maior de idade, pele de cor parda e barba rala. Um deles trajava calça jeans, camisa estampada e boné azul-claro. O outro vestia bermuda, camisa azul e boné azul-claro.