Casal é assaltado enquanto esperava por carro do Uber

Um casal foi assaltado na madrugada deste domingo (20) na Rua Igaratá, no Jardim Ipiranga, em Americana, enquanto aguardava a chegada de um veículo de transporte do aplicativo Uber. De acordo com o depoimento das vítimas à polícia, o ladrão fugiu do local levando um celular e cerca de R$ 40 em dinheiro.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 3h30. Um estagiário de 21 anos, morador do Parque Novo Mundo, em Americana, e uma estudante de 20, moradora do Mário Covas, aguardavam o carro da Uber quando um homem magro, de cerca de 1,80 m de altura, chegou a pé e anunciou o assalto.

O assaltante roubou um celular da marca Motorola, que pertencia ao estagiário, e R$ 20 de cada uma das vítimas. Ele fugiu logo em seguida e as vítimas não conseguiram identificar o rumo tomado por ele.

“Ele chegou armado com um facão e já foi pedindo o celular e dinheiro”, disse a estudante. “Ele ficava falando que machucar eu e meu namorado, mas não fez nada com a gente, só pegou o celular o dinheiro. Parecia bastante alterado”, ressaltou.