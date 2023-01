Casal de idosos perde R$ 13,6 mil no golpe do falso sequestro

Vítimas de 68 e 75 anos acreditaram que uma filha havia sido raptada e fizeram transferências via Pix

Um casal de idosos morador de Americana caiu no golpe do falso sequestro e perdeu R$ 13,6 mil na madrugada deste sábado (21). O caso foi registrado no plantão policial como estelionato e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, uma idosa de 68 anos recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como sua filha que mora em Campinas e que afirmou ter sido sequestrada. Uma segunda pessoa pegou o telefone e confirmou o sequestro em andamento, pedindo inicialmente um Pix de R$ 1 mil e dizendo que ficaria com ela até as 7h.

A transferência foi feita, mas na sequência os bandidos seguiram exigindo mais valores. A vítima chegou a ir a sacar mais dinheiro e ir até uma casa lotérica para fazer um depósito. Os bandidos também falaram com o esposo da vítima, um homem de 75 anos, que fez três transferências por Pix, totalizando R$ 9,6 mil.

Os bandidos continuaram pedindo mais dinheiro, mas o casal alegou que não tinha mais nenhum recurso. Os golpistas então disseram para o casal vender o carro em uma loja de veículos na cidade de Campinas. As vítimas perceberam que se tratava de um golpe e não procuraram a loja. O caso foi registrado na manhã deste domingo (22).