Casal de Americana ganha direito à indenização após buffet não realizar festa de casamento

Um casal, que reside no bairro Antônio Zanaga I, recebeu parecer favorável da 4ª Vara Cível de Americana em ação de indenização por danos morais contra a empresa Silvestre Buffet, sediada no Jardim da Paz, também em Americana. A firma se comprometeu a prestar serviços, em 14 de dezembro de 2019, em uma festa de casamento do casal, mas no dia não apareceu e nem atendeu às ligações. Ainda é possível recorrer da decisão, dada no mês passado.

De acordo com os autos do processo, o serviço foi contratado em março de 2019 pelo valor de R$ 20 mil. O pagamento deveria ser feito mediante dinheiro ou cheque até 30 de novembro do mesmo ano. Até a última semana do prazo, o casal já tinha pago R$ 9 mil, mas revelou dificuldades para honrar com o restante do montante, já que a noiva tinha sido demitida de seu emprego.

Foi necessário um novo acordo entre as partes e os R$ 11 mil restantes seriam quitados por transferência bancária, dinheiro em espécie e cheque pré-datado — este último no valor de R$ 6 mil. O casal cumpriu todas as transações, mas no dia da festa, ao chegarem no local, o salão estava vazio.

“A festa não tinha nenhuma bebida – nem água, sequer copos. Não tinha comida. Não tinha pratos nem talheres. As mesas locadas não tinham toalhas. O clima era fúnebre. O noivo, envergonhado, começou a se desculpar com os convidados e pediu para que eles fossem buscar algo para comer em algum mercado próximo”, relatou a advogada Jamile Abdel Latif quanto à versão do casal.

A Silvestre Buffet só atendeu às ligações tempos depois e justificou que “não aceitaram o cheque pré-datado de R$ 6 mil”. Inconformados, o casal entrou com ação por danos morais, sendo que a sentença foi dada no mês passado pela juíza Roberta Virginio dos Santos. Após várias tentativas de intimação, a ré não apresentou defesa e por isso o caso foi julgado à revelia.

A empresa foi condenada a restituir o montante de R$ 14 mil, bem como indenizar o casal, no valor de R$ 10 mil, e pagar as despesas processuais com correção de juros.