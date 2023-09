Casal de Americana é vítima de sequestro em Guarulhos, São Paulo

Casal, que trabalha no ramo de decorações, ficou refém por mais de sete horas; bandidos levaram veículo com ao menos R$ 15 mil em itens de decoração

Um casal de Americana foi sequestrado na última sexta-feira (1°), em Guarulhos, São Paulo, ficaram reféns dos criminosos em um cativeiro por mais de sete horas e tiveram um prejuízo de mais de R$ 15 mil. O caso foi comunicado à Polícia Civil neste sábado (2) e, segundo consta no registro, ao menos sete pessoas participaram da ação criminosa.

Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas, um homem de 45 anos e uma mulher de 51, sócios em um negócio no ramo de decorações, transitavam pela Rodovia Ayrton Senna em um furgão Renault/Master quando, por volta de 16h30, próximo ao Viaduto Imigrante Nordestino, foram abordados por dois motociclistas, que emparelharam com seu veículo e fizeram sinais de o pneu estaria furado.

Neste mesmo momento, de acordo com o registro policial, um Honda New Civic dourado passou por eles e parou à frente. Dois passageiros desembarcaram e mostraram as armas para as vítimas, os obrigando a descerem do furgão e entrarem no carro dos criminosos.

Os assaltantes mandaram que eles ficassem com a cabeça baixa e entregassem celulares, dinheiro e joias. De acordo com as vítimas, eles ficaram no carro por pelo menos duas horas e depois foram deixados em uma casa abandonada, sob vigilância de dois homens armados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As vítimas contaram também que os ladrões mantinham contato telefônico, pedido senhas dos cartões e dos aplicativos do banco à eles e que, caso não passassem, os criminosos afirmavam que iria matá-los.

Por volta de 23h30, os assaltantes ordenaram que o casal entrasse novamente no Civic e depois de 20 minutos, abandonaram os dois em uma área de mata.

Os decoradores conseguiram ajuda de um morador e a Guarda de Guarulhos foi acionada. Na unidade policial de lá, os agentes orientaram as vítimas a procurarem a delegacia da cidade onde moravam. Deste modo, os empresários estiveram na delegacia de Americana, onde registraram a ocorrência.

Eles não souberam precisar o valor das transações bancárias feitas em aplicativos de bancos ou caixas eletrônicos, mas contaram que na veículo levado pelos ladrões tinha ao menos R$ 15 mil em itens de decoração.

Um boletim de ocorrência de roubo foi registrado e as investigações serão realizadas pelo 2° DP (Distrito Policial).