Casal de Americana adota três irmãos em menos de um mês

Ter um perfil aberto no cadastro para a adoção de crianças fez toda a diferença para o casal Caroline e Paulo César Barreto da Silva, de Americana. Depois de concluírem todo o processo e serem considerados habilitados, eles esperaram menos de um mês para aumentar a família e ao invés de um, ganharam três filhos.

As crianças, duas e meninas e um menino, são irmãs e têm idade entre 5 e 11 anos. Estavam em um abrigo numa cidade distante de Americana, mas quando Caroline atendeu a ligação informando sobre a possibilidade de adoção soube na hora que seriam seus filhos. “Não tive dúvidas de que eles eram as crianças que a gente esperava”. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Após seis anos de casados e quase três tentando um filho biológico, o casal decidiu partir para adoção como alternativa. Dos 13 casais que fizeram o curso preparatório obrigatório para adoção, Caroline e Paulo eram os únicos com perfil aberto a crianças acima de 5 anos e com irmãos.

“Do mesmo jeito que fomos poupados de ter filhos biológicos, sabíamos que existiam muitas crianças sem uma família. Quando você engravida, não escolhe como seu filho vai ser ou a personalidade que vai ter. Então, quando decidimos adotar, colocamos nas mãos de Deus. Sabíamos que na hora certa ele prepararia esse encontro”, conta Carolina. Foto: Editoria de Arte / O Liberal

Antes de conhecerem pessoalmente as crianças, souberam da história de abandono que as cercava. Ver os três irmãos foi a última etapa do processo. “Fui já sabendo que estava indo conhecer nossos filhos”, conta Caroline.

Já são oito meses de convivência em família. “Não é fácil. Tudo é novidade para a gente. Nossa rotina mudou e como qualquer família temos que lidar com situações corriqueiras, como briga entre irmãos. Mas estamos aprendendo. O segredo é você se colocar no lugar da criança e imaginar como gostaria de estar sendo tratada”.

A casa, que só tinha um quarto, teve que ser preparada às pressas para receber as crianças. Carolina e Paulo trabalham fora (ele tem dois empregos) e ela destaca que o apoio da família também foi importante diante da decisão pela adoção dos irmãos. “Eles foram muito bem recebidos”.

A retribuição vem das crianças. “Apesar de tudo o que passaram, são amorosas e carinhosas. Foram um presente na nossa vida”, diz Carolina.

Menos restrições

A maioria dos casais candidatos à adoção em Americana não faz restrição quanto ao sexo da criança. A cor branca também deixou de ser determinante e passou a dividir preferência com a parda. A informação é de Cícero Baleeiro de Souza, coordenador da Vara da Infância e Juventude de Americana.

A mudança encurta a distância entre os futuros pais e as crianças que aguardam por um novo lar. Atualmente, 71 casais da cidade estão na fila da adoção. O tempo de espera varia. Quanto menor a idade da criança, maior será a demora. Em média, a espera por recém-nascidos ou crianças até 3 anos de idade pode chegar a sete anos. Foto: Freeimages.com

“Vemos com bons olhos que há uma mudança considerável em relação à escolha por causa da cor e sexo. Se antes era nítida a preferência por crianças loiras e sexo feminino, hoje a maioria dos casais é indiferente a isso, inclusive os pretendentes estão se abrindo à possibilidade de adoção de crianças maiores e indiferentes à cor da pele e sexo da criança”, diz Cícero.

O comportamento local espelha o que já ocorre no país. Segundo o relatório de dados estatísticos do Cadastro Nacional de Adoção, dos 45.461 casais cadastrados no Brasil, apenas 15,17% afirmam aceitar somente crianças brancas. Foto: Editoria de Arte / O Liberal

No Estado de São Paulo, onde 10.817 casais estão na fila, 15,85% declararam tal preferência. Do total de cadastrados no país, 82,69% aceitam crianças pardas, 55,77% crianças negras e 50,16% declaram indiferença à cor.

Adotar um recém-nascido também já não é o sonho da maioria dos casais. Segundo dados do relatório, no Estado 7,14% afirmam querer bebês de até 1 ano de idade. Os maiores – até 5 anos – também têm chances de conseguir uma família substituta, embora a grande maioria ainda sonhe em adotar uma criança com no máximo 3 anos. Dados estaduais do relatório de dados estatísticos mostram que 20,03% dos casais restringem a 3 anos a idade da criança que buscam; 17,44% aceitam adotar um filho de até 5 anos; 17,16% até 4 anos e 13,21% até 2 anos de idade.

No outro extremo da preferência estão as maiores. “Os adolescentes (maiores de 12 anos), crianças com problemas de saúde e grupos de irmãos ainda vivenciam dificuldades para conseguirem pretendentes”, informa Cícero.

Isso explica porque a conta não fecha. O número de crianças e adolescentes esperando por um lar no País (são 9.427 pessoas nessa situação) corresponde a pouco mais de 20% do total de casais na fila da adoção. E a maioria das crianças acolhidas nos abrigos tem acima de 5 anos (72,44%) e com grupos de irmãos (55,69%), características que vão na contramão do perfil idealizado pela maioria dos casais.