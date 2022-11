Casal anuncia venda de drogas sintéticas no status de WhatsApp e acaba preso

Uma mulher e um homem foram presos com 139 micropontos de LSD, além de outros objetos relacionados ao tráfico de entorpecentes

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana prenderam um casal que anunciava venda de drogas sintéticas pelo WhatsApp, durante operação realizada nesta quinta-feira (10), no Parque da Liberdade. Uma cuidadora de 35 anos e um desempregado, de 25, vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Foram apreendidos dois celulares, anotação com a contabilidade do tráfico, máquina de cartão de crédito, 470 frascos para lança-perfume e 139 micropontos de LSD.

Drogas eram anunciadas pelo WhatsApp – Foto: Dise / Divulgação

De acordo com a Dise, a Operação Sintética foi deflagrada para coibir o tráfico de drogas distribuídas em festas e bailes funk das cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Durante investigações, os policiais conseguiram identificar o casal que anunciava a venda de drogas e posteriormente realizaram o cumprimento do mandado de prisão na residência.

No interior do imóvel, eles encontraram as porções de drogas, embalagens e anotações, entre outros.

Conduzidos à sede da delegacia especializada, ambos prestaram depoimento. O homem foi levado à Cadeia Pública de Sumaré e a mulher para a Cadeia Feminina de Monte Mor, onde permanecem até serem apresentados às respectivas audiências de custódia.

A investigação continuará a ser realizada pela Polícia Civil, na tentativa de identificar outros envolvidos no esquema. O entorpecente e os demais materiais apreendidos foram encaminhados para a perícia no IC (Instituto de Criminalística). O laudo deverá ficar pronto no período de 30 dias.

Os advogados dos dois suspeitos não foram localizados pela reportagem.