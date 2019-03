Casa pega fogo no São Jerônimo, em Americana

Uma casa pegou fogo na tarde desta terça-feira (19) no Parque São Jerônimo, em Americana. O incêndio teria começado um curto-circuito na residência, localizada na Rua Gregório Sacomam, e se alastrado para os outros cômodos, segundo informações de autoridades que atuaram no caso.

O Corpo de Bombeiros de Americana foi acionado para combater as chamas no local e, ainda de acordo com a corporação, ninguém ficou ferido no incidente. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), que também trabalhou na ocorrência após receber de populares a informação sobre o incêndio, as chamas teriam começado com um curto-circuito em uma tomada, sendo que tomaram grandes proporções após uma cortina ser atingida.

Depois do trabalho dos bombeiros, foi realizada perícia técnica no local e em seguida o caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.