Casa no Jardim Primavera vence novamente Concurso de Decoração Natalina

A casa de número 520 da Rua Pacaembu, no bairro Jardim Primavera, região do Parque Novo Mundo, venceu mais uma vez o Concurso de Decoração Natalina. Promovida pela Prefeitura de Americana em parceria com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), a premiação acontece nesta terça-feira (19), às 19h30, na Praça Comendador Müller, no Centro.

O mesmo local já foi contemplado outras vezes com o prêmio. Isso porque nos anos de 2021 e 2022 o troféu também foi para o endereço. A residência teve todos os seus portões, grades e janelas decorados com luzes e figuras que remetem à época natalina.

Além do troféu, a premiação incluirá um jantar para duas pessoas, oferecido pelo restaurante Dal Giardino. Em segundo lugar, ficou a casa da Rua Hermínio Sacilotto, 1090, na Vila Santa Maria. O prêmio será um troféu e jantar para duas pessoas no Bar Beppo Gastronomia, oferecido pelo Grupo Liberal.

O terceiro lugar ficou com a residência da Rua Ibitinga, 1872, no Parque Novo Mundo. O prêmio incluirá troféu e quatro passaportes para o Hopi Hari, também com oferecimento do Grupo Liberal.

Já na categoria estabelecimento comercial, industrial e prestador de serviços, o título ficou com a Padaria Santa Rita, localizada no bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo. A premiação será um vale-compras de R$ 2 mil.

Em segundo lugar ficou a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que havia sido vencedora no ano passado. Por fim, a terceira posição foi para a Entretons Roupas e Acessórios, no Jardim São Paulo. Os prêmios são vales nos valores de R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente.

