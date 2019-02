Casa é invadida para consumo de drogas em Americana

Uma casa vem sendo constantemente invadida por criminosos que utilizam o sótão para o consumo de drogas, no Parque Gramado, em Americana. A proprietária do imóvel afirma que, além do uso de entorpecentes, diversas ferramentas foram furtadas e que 48 telhas do imóvel tiveram que ser trocadas. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Foto: Google Maps

A mulher, que reside na Rua Carolina Calligaris Cibim, tem percebido um forte cheiro de maconha. No mês passado, encontrou seu cachorro com um saquinho plástico e um pó branco que aparentava ser cocaína. Ela afirmou em boletim de ocorrência que teve que dar leite ao animal, pois ele estava bastante agitado. A PM (Polícia Militar) foi acionada na ocasião, mas as invasões voltaram a acontecer.

Segundo a moradora, os suspeitos escalam o muro da casa, sobem no telhado, quebram as telhas e entram no sótão, e por lá ficam pela madrugada. Diz ainda efetuou a troca de 48 telhas que estavam quebradas e que umas das paredes está danificada porque vem entrando muita água no vão utilizado pelos invasores para entrar e sair do imóvel.

O boletim de ocorrência foi registrado nesta terça-feira (4), e foi solicitado e presença da perícia técnica no local.