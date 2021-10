Em poucos dias, morador do Chácara Machadinho tem casa furtada quatro vezes

21 out 2021 às 14:07 • Última atualização 21 out 2021 às 14:14

Uma casa localizada na Rua Guanabara, no bairro Chácara Machadinho I, em Americana, foi alvo de quatro furtos, que aconteceram dentro de poucos dias, de acordo com a vítima. A última vez que o crime ocorreu foi na madrugada de quarta-feira (20).

De acordo com informações prestadas pela Guarda, a vítima foi à sede da corporação relatando o furto e sobre a frequência do crime.

Com essa informação, uma equipe se deslocou ao bairro, onde foi informada por outros três moradores que as residências deles também sofreram tentativas de furto durante a madrugada, sendo que um deles conseguiu registrar imagens do suspeito. As imagens coincidiam com as características do homem que furtou a casa da vítima, no dia 15 de outubro, conforme imagens do circuito de segurança da residência.

Com as características do suspeito, a equipe da Gama conseguiu localizar um homem na Rua Carioba, região central da cidade e que, ao perceber que seria abordado, tentou fugir, mas foi alcançado pelos patrulheiros.

Ao ser questionado pela equipe sobre o furto na residência, ele confessou o crime e disse, ainda, ter sido ajudado por um outro rapaz que tinha um carrinho de supermercado. O suspeito contou aos guardas que colocou dois botijões de gás no carrinho e vendeu por R$ 40 os produtos na Vila Mathiensen. O valor recebido seria usado para comprar drogas para consumo próprio.

Com ele, os patrulheiros apreenderam uma mochila, peças de roupas, duas chaves de fenda e uma faca. O suspeito foi ouvido na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e liberado em seguida para responder em liberdade.