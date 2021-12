Casa do Conto apresenta programação especial de Natal

Contação acontece a partir das 19h30 – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A Casa do Conto de Americana abre as portas para a magia do Natal nesta terça (14) e quarta-feira. A tradicional contação de história acontece a partir das 19h30, com entrada gratuita.

Trazendo o espírito natalino, a contadora de histórias Cristina Lazaretti, a Tininha, encenará dois contos. Iniciando a noite no jardim da Casa do Conto, o “Presépio Vivo: Um Conto de Natal” narra o nascimento do menino Jesus enquanto personagens como os Reis Magos, anjos e um bebê, que representa a figura bíblica, ilustram e encenam a história.

O primeiro conto é encerrado no porão da casa, onde a próxima história tem início. Com o auxílio de fantoches, Tininha conta a história da Estrela Guia, que simboliza a luz e vida. Ao final, é feita uma interação especial com o público presente.

“É uma noite mágica e uma história que envolve a nossa própria história. Que eles [público] venham com algo para oferecer, não só para receber, porque eu vou pedir isso. ‘O que é que você trouxe? Alegria, paz?’”, deixou o convite.

Comparando aos anos anteriores, Cristina espera realizar ao menos três sessões da encenação por noite, dependendo da quantidade de pessoas que comparecerem ao evento. Durante a apresentação será exigido o uso de máscara e terão dispensers de álcool em gel à disposição do público.

Serviço: Contação de história

Data: 14 e 15 de dezembro

Horário: 19h30

Endereço: R. do Caminho da Servidão, 350 – Vila Cordenonsi, Americana

Entrada: Gratuita

*Estagiária, sob supervisão de Rodrigo Alonso