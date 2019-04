Casa de repouso é alvo da Vigilância Sanitária

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

A Vigilância Sanitária de Americana iniciou a interdição de uma casa de repouso para idosos no Jardim Paulista. Segundo a prefeitura, o local, onde vivem nove pessoas, não tem o laudo técnico de aprovação do projeto, o que impede a obtenção do certificado de licenciamento integrado, que é condição de funcionamento.

Segundo o promotor de Justiça Jorge Umberto Aprile Leme, que foi ao local com membros da Vigilância Sanitária e do Conselho Municipal do Idoso, foi dado um prazo até hoje para que os idosos sejam retirados e o local seja fechado de fato. A Vida & Saúde fica na Rua Luísa Meneghel Mancini e atende por longas e curtas temporadas, segundo a placa de identificação.

A irregularidade era administrativa. Não havia casos de maus-tratos ou situação insalubre. “A casa em si não é uma casa ruim”, afirma o promotor.

Porém, de acordo com ele, desde o ano passado o estabelecimento vem sendo avisado de que precisava regularizar sua situação. “O cara pode ser um excelente médico, estudou sozinho, é excelente médico, só que ele não fez faculdade de medicina, ele pode exercer a medicina? Não pode, então é a mesma coisa”, exemplifica. De acordo com Leme, o serviço de atendimento a idosos é um tipo de atividade muito regrada, e as exigências precisam ser cumpridas.

A prefeitura diz que em maio de 2018, avisou que iria interditar a casa e pediu a retirada dos idosos, mas, quando voltou, o lugar tinha fechado. “O proprietário voltou a funcionar sem autorização, e o processo de interdição foi retomado, uma vez que as infrações permanecem. Antes da interdição, foram concedidos vários prazos, porém a situação permanece a mesma”

Presidente do Conselho do Idoso, o vereador Gualter Amado diz que muitas casas têm problemas com a regularização de documentos. “Infelizmente são poucos que tem a documentação regular.”

O promotor conta que em 2015 ou 2016 convocou todos os donos de estabelecimentos do tipo para esclarecer a situação e avisar que iria começar uma força-tarefa de fiscalização entre o MP (Ministério Público), Vigilância e também o Conselho do Idoso. De lá, para cá, três ou quatro das cerca de 30 casas da cidade fecharam, afirma Leme sobre a situação.