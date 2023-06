Quadrilha assalta residência do ex-prefeito de Americana Erich Hetzl

Cinco criminosos invadiram à residência no Jardim Bela Vista, na tarde desta segunda; ex-chefe do Poder Executivo de Americana chegou a ser agredido

Na fuga, assaltantes capotaram o veículo, mas ninguém foi preso - Foto: Patrulheiro Evangelista - Divulgação

Cinco homens armados com revólver e faca assaltaram na tarde desta segunda-feira (12) a casa do ex-prefeito de Americana, Erich Hetzl Junior, de 72 anos. O crime aconteceu por volta das 15h30, quando o ex-chefe do Executivo entrava na garagem da sua residência, no Jardim Bela Vista. Ele estava sozinho no imóvel.

Em entrevista ao LIBERAL, Erich afirmou que acionou o portão da garagem, entrou com o carro, um Cruze pertencente ao filho dele, e em seguida cinco pessoas entraram. “Já agressivos, pedindo a chave do cofre, me dando socos. Tiraram meu relógio, minha corrente, tudo isso na garagem mesmo”.

Na sequência, os criminosos entraram na casa e dois deles ficaram com o ex-prefeito no andar de baixo, na cozinha, o ameaçando com um revólver e uma faca no pescoço. Os demais subiram e começaram a revirar os outros cômodos.

“De repente um deles descia e insistia na chave do cofre e quando falava que não tinha cofre, levava mais um tapa. Chegaram a fazer um risco embaixo do meu olho com a faca. Sangrou bastante, mas não houve necessidade de ponto. E assim foi por cerca de 45 minutos. Eles perguntando do cofre e cada vez que dizia que não existia nenhum, apanhava”.

Os bandidos, segundo Erich, estavam de cara limpa e com uma espécie de macacão cinza com um símbolo que lembrava empresa de limpeza. O ex-prefeito, inclusive, disse ter passado pelo grupo na rua quando se aproximava de casa, mas em nenhum momento suspeitou de que eram criminosos.

“Desci pela rua Herminio Sacilotto, passei por eles de carro, achei que era um grupo de limpeza e quando entrei na garagem fui surpreendida pelos cinco”, recordou.

Erich disse que não sabe ao certo o que a quadrilha levou, apenas que saíram com muitas malas. “Só me lembro do que estava comigo e eles pegaram, relógio, pulseira, anel, R$ 600, celular”. O grupo fugiu com o carro do filho do ex-prefeito, que capotou na região da Estrada da Balsa. Os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram pela mata.

Até o fechamento desta edição, a ocorrência estava sendo acompanhada pela Guarda Municipal. Erich passaria por exame de corpo delito e depois procuraria a delegacia de Americana para registro do roubo.