Casa da Criança Panamby passará por reforma e ampliação

Casas da Criança Panamby ganhará quatro novas salas e dois sanitários infantis

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), anunciou na última sexta-feira (22), que a Casa da Criança Panamby, na Praia Azul, passará por uma reforma e ampliação. Segundo a prefeitura, a escola ganhará quatro novas salas e dois sanitários infantis, enquanto o pátio será ampliado e coberto, em um investimento estimado de R$ 1,3 milhão.

A obra será executada por meio de contrapartida de uma empresa que pretende instalar um loteamento residencial na cidade, dentro das Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) propostas pela Prefeitura de Americana.

“Estamos muito felizes em anunciar a ampliação da Casa da Criança Panamby. A escola ficará maior e terá os espaços readequados para receber nossas crianças com qualidade e carinho”, declarou o prefeito Chico.

O projeto arquitetônico elaborado pela Secretaria de Planejamento prevê a construção de quatro salas, sendo duas para o Berçário 1 e 2 e duas para o Maternal 1 e 2, ambas com áreas de banho e banheiro conjugado, além de ampliação do pátio, totalizando cerca de 410 m² de área construída. Atualmente, o prédio possui duas salas de Maternal e uma de Berçário, e atende mais de 280 crianças nos períodos da manhã e tarde.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou a capacidade de investimento alinhada à economia de recursos públicos. “Esta reforma e ampliação vem em muito boa hora e tudo isso será feito através de parcerias, em uma contrapartida sem o uso de recursos da Prefeitura”, disse Odir.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, ressaltou os benefícios que a ampliação trará para a comunidade. “A Praia Azul está entre as regiões com demanda por vagas em creche, e a construção de novas salas nos permitirá atender mais crianças na unidade, que terá o conforto e acolhimento preservados com a nova configuração predial. Desde o início da administração Chico e Odir, temos zerado a demanda por vagas em creche, e a reforma e ampliação da Casa da Criança Panamby nos permitirá seguir oferecendo Educação de qualidade e o atendimento pedagógico adequado para nossas crianças”, destacou Ghizini.

O projeto desenvolvido pela Unidade de Desenvolvimento Físico-Urbanístico (UDFU) contempla uma arquitetura contemporânea. As salas de aula foram propostas de forma a valorizar o entorno, respeitando a cultura e o clima local de acordo com o formato do terreno. As varandas e corredores serão cobertos para proteger as crianças em dias de chuva e de sol forte, e o quiosque para atividades pedagógicas será realocado para permitir a ampliação da escola.