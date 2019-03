Casa da Criança Juriti participa de ação ambiental

Nesta segunda-feira (11), 72 alunos da Casa da Criança Juriti tiveram uma manhã diferente ao participarem de uma ação realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento.

O objetivo do projeto é apresentar aos alunos e professores os atendimentos e serviços prestados pela secretaria e conscientizá-los quanto aos cuidados com o meio ambiente através de atividades lúdicas e contação de histórias. Foto: Reprodução / Google Street View

Entre as atrações, foi apresentado o conto “O Limpildo e os amigos do Meio Ambiente” e houve também atividade lúdica de educação ambiental, abordando temas de relevâncias como, resíduos sólidos, coleta seletiva, arborização urbana, combate as queimadas, respeito ao meio ambiente e a importância do voluntariado.

Os alunos participaram das atividades, conheceram os personagens dos contos e foram inseridos na história, tornando-se amigos do meio ambiente. Ao término das ações, os alunos fizeram um juramento de preservação, prometendo cuidar e proteger do meio ambiente, dos animais e das plantas.

As escolas da rede pública e particular interessadas em receber o projeto devem entrar em contato com a Unidade de Educação Ambiental e Planejamento através do telefone (19) 3471-7770 ou pelo e-mail publicidade.sma@americana.sp.gov.br.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.