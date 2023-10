Casa da Criança Araúna é destelhada depois das chuvas

Telhado da unidade no Jardim dos Lírios foi destruído - Foto: Divulgação

As fortes chuvas e ventos, na madrugada de terça-feira, provocaram o destelhamento e queda de parte do teto da Casa da Criança Araúna, no Jardim dos Lírios, em Americana. As aulas foram suspensas até a próxima segunda-feira, segundo a prefeitura.

Parte do telhado de metal ficou retorcido e caiu. Houve ainda a queda de muitas telhas. O que sobrou foi apenas a estrutura de madeira.

Uma mãe de aluno, que pediu para não ser identificada, disse ao LIBERAL que o corredor da creche ficou alagado.

“Mesmo com toda aquela situação, as crianças ficaram nas aulas na terça-feira. Na minha opinião elas corriam risco, pois o teto poderia desabar em cima delas. Felizmente houve o bom senso e as aulas foram suspensas”, relatou a mãe.

Outra mãe disse que entende a situação de suspender as aulas, mas disse que os alunos poderiam ser recolocados em outra unidade. “Eu preciso deixar meu filho na creche para ir trabalhar. Ainda não sei como vou fazer essa semana, pois minha família é de longe e não tenho com quem deixá-lo”, citou.

A prefeitura informou que as aulas foram suspensas para a execução dos reparos, que dependem de condições climáticas favoráveis.

Outros pontos também foram afetados

Uma árvore de grande porte caiu na Avenida Paschoal Ardito, perto do número 600, no São Manoel. A via teve de ser interditada. Não houve feridos, de acordo com a Defesa Civil.

Outras árvores caíram também no São Manoel e na Rua Presidente Vargas, atrás da prefeitura, segundo informou o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.

“Foram 9.7 mm de chuva, o que é pouca água, mas as rajadas de vento colaboraram para a queda de algumas árvores”, explicou Miletta.