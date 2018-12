Casa da Agricultura será inaugurada em janeiro

A Casa da Agricultura e Abastecimento de Americana será inaugurada em janeiro de 2019. O espaço foi reformado com verba do Governo do Estado, com custo de R$ 200 mil, e vai prestar assistência aos produtores da cidade e região. A Casa fica no bairro Cordenonsi.

A Casa estava sem uso há 15 anos e foi totalmente reformada com os serviços de limpeza do terreno, troca de telhado e piso, instalação de nova rede elétrica, hidráulica, saneamento e acessibilidade. Custeada pelo governo estadual, a reforma contou com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. Foto: Manoela Fonseca/Prefeitura de Americana/Divulgação

“Infelizmente ela estava abandonada há muito tempo, mas com mais uma parceria de sucesso conseguimos reativá-la. Agora será um ponto de referência e de concentração para servidores públicos e trabalhadores da área da horticultura, já que pretendemos promover cursos de qualificação profissional, palestras e disponibilizar profissionais do setor produtivo capacitados para orientações técnicas”, disse o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias.

O órgão dará também assistência técnica e rural com a finalidade de reduzir custos, aperfeiçoar a qualidade da produção, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida dos horticultores da cidade e região e, principalmente, a elevação na qualidade dos alimentos.

De acordo com o engenheiro agrônomo, André Barreto, restam poucos detalhes da reforma para a inauguração. “O local está irreconhecível se comparado aos últimos meses e faltam poucos serviços, como a jardinagem e a mudança dos móveis. A Casa da Agricultura ficou com uma excelente estrutura e em janeiro faremos a inauguração”, concluiu.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.