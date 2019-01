Casa abandonada tem mato alto no Mathiensen

Uma casa abandonada na Rua Bem-te-vi, na Vila Mathiensen, em Americana, preocupa a auxiliar Aline Faé, de 41 anos, que reside no bairro. O mato alto que se formou há seis meses chega até a calçada e contribui para o surgimento de escorpiões em sua casa – ela contou que encontrou dois há duas semanas.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Ela afirma que outros moradores da região têm encontrado insetos por conta do local descuidado e que a maior preocupação é com as famílias que têm filhos pequenos. “A moça que mora ao lado [da casa abandonada] tem uma criança de 3 anos”, diz, preocupada com a situação.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Prefeitura de Americana informou que um fiscal da USU (Unidade de Serviços Urbanos) vai ao local para verificar a situação e tomar as medidas cabíveis. “Ressalta-se que o munícipe deve sempre registrar sua reclamação/sugestão por meio do SAC da Prefeitura, no 3475-9024”, afirmou a prefeitura, em nota.

