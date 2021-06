Casa abandonada no Parque Novo Mundo é motivo de queixas de vizinhos

Moradores da Rua Mirassol, no Parque Novo Mundo, em Americana, tem reclamado do mato alto dentro de uma casa que fica na altura do número 208. As queixas começaram por conta da elevada quantidade de animais peçonhentos em residências do entorno, como ratos, baratas e escorpiões.

Casa está abandonada há muito tempo e os moradores reclamam da invasão de animais – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Minha casa não tinha mosquitos, de repente encheu de pernilongos. Não sabemos se nesta casa tem água parada no quintal”, disse uma das vizinhas, que preferiu não se identificar.

Segundo moradores do local, o proprietário da residência mora no Japão e delegou os cuidados do imóvel ao sobrinho, residente em São Paulo, mas que não tem atendido às ligações ou retornado e-mails para esclarecer o suposto descuido da casa.

A Prefeitura de Americana foi questionada a respeito do problema para averiguar se seria enviada uma notificação ao proprietário, mas não se manifestou sobre o assunto.

