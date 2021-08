Cartão para acessar benefícios do Estado será enviado para 1.190 famílias da RPT

Sumaré será o município com mais cartões nesta primeira etapa, com 680 famílias

Doria anunciou que os cartões começam a ser entregues na terça-feira – Foto: Divulgação/Governo do Estado

Os cartões do Bolsa do Povo, que inclui diversos benefícios sociais do governo de São Paulo, dentre eles o Vale Gás, começarão a ser enviados para 1.190 famílias da RPT (Região do Polo Têxtil) na terça-feira (17).

Eles serão postados por Correios e vão creditar os auxílios Vale Gás e São Paulo Acolhe.

O primeiro benefício é uma ajuda de custo para gás de cozinha e o segundo uma transferência de renda para quem perdeu familiares para a pandemia. Ambos os programas são voltados para famílias em vulnerabilidade social.

Os cartões são pré-pagos e permitem o saque dos benefícios em terminais bancários eletrônicos.

Segundo levantamento feito pela Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) a pedido do LIBERAL, nesse primeiro momento 343 famílias da RPT serão beneficiadas com o SP Acolhe e 847 com o Vale Gás.

Há ainda três famílias que vão receber os dois benefícios, totalizando 1.193 famílias atendidas com os programas. A cidade com mais beneficiados nos dois programas será Sumaré, totalizando 680 famílias.

“Este cartão será enviado a milhares de pessoas beneficiárias do programa Bolsa do Povo. Entre os benefícios, estão o Vale Gás e o São Paulo Acolhe. Os cartões serão enviados diretamente àquelas pessoas vulneráveis através dos serviços dos Correios. São mais de 2 milhões de pessoas que serão beneficiadas com este cartão do Bolsa do Povo”, afirmou Doria.

No início deste mês, o governo estadual anunciou a ampliação do programa Vale Gás. Com isso, o número de famílias beneficiados na RPT saltou de 869 para 7.457.

Só em Americana, serão 1.302 famílias beneficiadas. Mais 2.819 recebem em Hortolândia, além de 2.915 em Sumaré. Santa Bárbara terá 237 famílias beneficiadas e Nova Odessa, 184.

O restante das famílias beneficiadas deve receber os cartões em nova etapa de entrega do benefício, explica o Estado.