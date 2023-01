Cartão corporativo bancou R$ 19 mil em visitas de presidentes a Americana

O ex-presidente Jair Bolsonaro, no recinto da Festa do Peão, durante visita a Americana que atraiu milhares de apoiadores, em 2022 - Foto: Roberto Gardinalli / Estadão Conteúdo

A divulgação dos gastos com cartão corporativo da Presidência da República, na última semana, apontou despesas de cerca de R$ 19 mil durante as visitas de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL) a Americana. Foram pagamentos usados para bancar combustível, hospedagem e alimentação.

Os gastos dos cartões corporativos do mandado de Bolsonaro se tornaram públicos na última semana, após um pedido via Lei de Acesso à Informação feito pela agência Fiquem Sabendo. Os dados eram considerados sigilosos até o final do mandato, já que há o entendimento de que eram informações que poderiam colocar em risco a segurança do presidente e seus familiares. Também houve a divulgação dos gastos dos mandatos de Lula e Dilma Rousseff.

O cartão corporativo, chamado também de Cartão de Pagamentos do Governo Federal, é um meio de pagamento semelhante ao cartão de crédito. Ele é usado por servidores para despesas limitadas, pequenas, como as realizadas em viagens.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro pagou, com cartão corporativo, R$ 1.187,26 em combustível em um posto de Americana, às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), no dia da motociata que veio até a cidade, em abril do ano passado. O valor foi dividido em 23 pagamentos que variaram de R$ 32 a R$ 92. Segundo um funcionário do posto ouvido pelo LIBERAL, o gasto foi com abastecimento de motos que estavam na comitiva presidencial.

Apesar do valor informado, a Presidência não divulgou as notas fiscais dos pagamentos. Ou seja, não é possível verificar exatamente pelo que foi pago. Os pagamentos, segundos os dados, foram feitos por um motorista da Presidência.

Em 2017, Michel Temer participou de entrega de apartamentos ao lado do então prefeito Omar Najar – Foto: Arquivo / Liberal

Além de Bolsonaro, outro presidente em mandato a visitar Americana foi Michel Temer, em 2017. Na ocasião, ele participou da entrega dos condomínios Vida Nova 1 e 2, na Praia Azul.

Naquele dia, 2 de dezembro, os gastos do cartão corporativo da gestão de Temer incluíram despesas com hospedagens em um hotel no Jardim São Pedro, no valor de R$ 10.119,75, e em um restaurante na Avenida Nove de Julho, atualmente desativado – R$ 7.625.

Petistas

Além das despesas do governo Bolsonaro, que somaram R$ 27,6 milhões durante o mandato, também foram disponibilizadas as de presidentes anteriores. Lula, por exemplo, gastou mais: R$ 59,7 milhões no primeiro mandato (2003 a 2006), e R$ 47,9 milhões no segundo, conforme valores corrigidos pela inflação.

Já Dilma Rousseff, que governou entre 2011 e 2014, as despesas atualizadas somaram R$ 42,3 milhões. Os valores gastos com cartões corporativos de Bolsonaro ainda podem ser maiores, já que os dados de todo o mandato ainda não foram consolidados.