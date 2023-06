Carros populares já são encontrados por preços mais baratos em Americana

Nova política redução de valor atinge veículos com preços de até R$ 120 mil - Foto: Arquivo - Liberal

Diante da nova política do governo Lula para incentivar a compra de carros, formalizada no último dia 5, concessionárias de Americana já reduziram o preço de veículos populares zero-quilômetro. Os descontos podem variar de R$ 2 mil a R$ 8 mil. E, com os valores mais baratos, a demanda tem aumentado.

Na Andreta Renault, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, a procura pelo Renault Kwid Zen mais que triplicou o fluxo de pessoas na concessionária nos últimos dias. De acordo com a gerente comercial do grupo, Marta Andréa Rocha, antes da redução anunciada pelo governo federal, a loja recebia a visita, em média, de quatro consumidores por dia e, hoje, o número chega a 15.

O Renault Kwid custa, atualmente, menos de R$ 60 mil. Com o programa de crédito do governo Lula, o valor do carro caiu de R$ 68.990 para R$ 58.990. Além do desconto de R$ 8 mil anunciado pelo governo federal, a Renault está oferecendo um incentivo adicional de R$ 2 mil no modelo.

Na Hyundai Andreta, também na Avenida Nossa Senhora de Fátima, todos os modelos HB20, com exceção do Sedan, já estão mais baratos. O preço caiu de R$ 85.590 para R$ 77.590. Segundo o gerente comercial do grupo, Odair Santos, a redução aumentou o movimento de clientes, mas não como o esperado. “Nossa expectativa é que intensifique nos próximos dias”.

A redução de valor atinge veículos com preço de mercado de até R$ 120 mil. Há sete faixas de descontos, que variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil. Pode haver ainda outros descontos, a critério exclusivo de montadoras e concessionárias. O limite até R$ 120 mil alcança cerca de 45% dos modelos disponíveis, segundo o governo.

A medida provisória publicada pelo governo federal em 6 de junho tem como objetivo estimular a indústria, que está com ameaças de férias e demissões. Em uma coletiva de imprensa no último dia 5, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, previu que, em pouco tempo, com diminuição das taxas de juros, o mercado de crédito deve voltar à normalidade.