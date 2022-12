Carro usado em roubos de celulares capota e PM detém suspeito em Americana

Um carro que estava sendo usado para a prática de roubo de celulares em Americana e Santa Bárbara d’´Oeste capotou na manhã desta quarta-feira (7), na Avenida Bandeirantes, em Americana. A Polícia Militar deteve o motorista.

De acordo com informações da 1ª Companhia da PM, por volta de 7h a equipe foi chamada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito e, durante pesquisa no sistema, descobriram que o carro capotado, um Sandero, tinha sido utilizado durante roubos a celulares nos dias 25 de novembro e 3 dezembro em Americana, no Parque Novo Mundo, e Santa Bárbara, no Mollon. As imagens dos crimes foram flagradas por câmeras de segurança.

Questionado pelos policiais, o suspeito não soube indicar o que teria causado o capotamento. Indagado sobre os roubos, ele afirmou que tinha pegado o Sandero emprestado de um amigo no Jardim dos Lírios durante a madrugada.

Capotamento foi flagrado pelo motorista de aplicativo James Will, que compartilhou a foto com a reportagem do LIBERAL – Foto: James Will

Já o proprietário do veículo negou o empréstimo e afirmou que o conhecido saiu com seu carro sem autorização em um momento de descuido. Disse ainda que, em datas anteriores, já tinha emprestado o carro a um casal e que possivelmente estes teriam praticado os roubos.

O caso é apresentado na delegacia de Americana e não há, até a publicação desta reportagem, a confirmação de prisões.