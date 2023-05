Carro pega fogo no Jardim Terramérica, em Americana

Veículo ficou destruído pelas chamas nesta quarta – Foto: Reprodução / Divulgação

Um Ford Verona pegou fogo no fim da tarde desta quarta-feira (24), na Rua Miquelina Ardito Faraone, no Jardim Terramérica, em Americana. Vizinhos tentaram controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros, mas não conseguiram. Ninguém ficou ferido.

O proprietário do carro, Marcos Bertine, diz que o veículo estava estacionado mas, ao dar partida, ouviu um barulho e em seguida o veículo pegou fogo. “As chamas aumentaram muito, só tive tempo de sair do carro”, comentou.

“Não sei o que aconteceu, acho que provavelmente a mangueira do carro estava ressecada e, ao dar a partida, deve ter rompido. Pelo menos ninguém se feriu, ficou apenas o prejuízo com a perda do carro”, completa.

Ninguém ficou ferido no incidente – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O motoboy Jederson Alves passava no local no momento do incêndio. “Peguei um extintor em uma oficina das imediações, mas não consegui fazer muita coisa, pois logo as chamas tomaram conta do carro. Alguns vizinhos também tentaram ajudar com água, mas somente depois da chegada dos bombeiros é que tudo foi resolvido”, relatou.