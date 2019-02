Carro pega fogo em avenida do Nova Carioba

Um Fiat Uno pegou fogo na manhã desta quarta-feira (20), no Nova Carioba, em Americana. O veículo havia sido vendido à uma dona de casa na última semana e a suspeita do proprietário é de que a combustão tenha se iniciado na mangueira de combustível. Ninguém ficou ferido.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma mulher de 45 anos estava dirigindo na Rua Valter Garbo, esquina com a Avenida da Música, quando começou a sair uma fumaça do capô, por volta das 9h. Ela saiu do carro e ele começou a pegar fogo. A dona de casa pediu a ajuda de comerciantes da região, que utilizaram extintores para conter as chamas, mas não tiveram sucesso – o automóvel ficou totalmente destruído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o fogo. O trânsito não foi alterado e uma viatura da Gama (Guarda Municipal de Americana) também compareceu ao local.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O Fiat Uno 85 havia sido repassado por um homem de 46 anos para sua vizinha na semana passada. Ao LIBERAL, ele, que pediu para não ter seu nome revelado, disse que suspeita que a mangueira de combustível tivesse algum defeito e tenha encostado no alternador, derretido e, assim, dando início às chamas. Contou ainda que o veículo já tinha apresentado o mesmo problema anteriormente, mas na ocasião não havia combustível no tanque, por isso não houve a propagação do fogo.

“Ela [condutora do veículo] subiu correndo me avisar que tinha pegado fogo, cheguei aqui, não dava pra apagar mais não, pessoal tinha tentado, mas não conseguiram abrir o capô”, contou o indivíduo – que afirmou ainda que vai devolver a primeira parcela paga pela mulher pela compra do veículo e que vai arcar com o prejuízo.

Já o Corpo de Bombeiros informou que não foi possível constatar o que teria causado o incêndio.