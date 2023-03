Carro pega fogo na Vila Santa Catarina, em Americana

Dono do veículo, que estava sozinho, afirmou que o carro teve uma pane; ninguém ficou ferido

O incêndio, que destruiu um VW Gol, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros – Foto: Ronaldo Brito / Gold FM

Um carro pegou fogo no cruzamento entre as ruas Itororó e Doze de Outubro, na Vila Santa Catarina, região central de Americana, na manhã desta quarta-feira (8). O incêndio, que destruiu um VW Gol, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações da Polícia Militar, o dono do veículo afirmou que o carro teve uma pane e começou a pegar fogo. Ele estacionou o veículo na esquina entre as duas ruas e desceu.

De acordo com a PM, cuja viatura passava pelo local, o motorista estava sozinho no carro. Ninguém ficou ferido. Durante a ocorrência, o trecho próximo ao local do incêndio ficou interditado.

Um caso semelhante aconteceu há menos de duas semanas em Americana. No dia 27 de fevereiro, uma Fiat Fiorino usada para entregas de compras online pegou fogo no Jardim São Paulo, na Rua Antônio Frezarin, entre as ruas das Palmeiras e Florindo Cibin.