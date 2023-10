Carro pega fogo na Avenida da Saúde, em Americana

Uno ficou destruído após pegar fogo nesta quarta – Foto: Marcelo Rocha-Liberal

Um Fiat Uno pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira (26), na Avenida da Saúde, perto do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

O serralheiro José Carlos Pereira de Lima, que conduzia o veículo, disse que assim que percebeu o incêndio, que começou no motor do carro e se alastrou rapidamente, teve tempo apenas de desengatar a carreta com as suas ferramentas de trabalho.

“Sai de um serviço no Jaguari e estava na Avenida da Saúde, quando percebi que o carro estava pegando fogo, tive tempo apenas de parar no semáforo, no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Algumas pessoas pararam e ajudaram com extintores, mas o fogo consumiu o carro todo”, lamenta Lima.

A soldado da Polícia Militar Elen Castro relatou que a corporação foi acionada, mas, quando chegou, os bombeiros já tinham controlado o incêndio no carro.

“A prefeitura e a Gama (Guarda Municipal de Americana) foram acionadas para tomarem as medidas necessárias para evitar outros incêndios”, disse a policial.