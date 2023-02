Carro pega fogo na Avenida Brasil, em Americana

Homem disse que pegou carro emprestado com um amigo para ir a uma consulta; ninguém ficou ferido no incidente

Um Renault Clio pegou fogo na Avenida Brasil, no sentido Parque Ecológico de Americana, no fim da tarde desta sexta-feira (3). Os bombeiros foram acionados para apagar as chamas, que se alastraram rapidamente no motor do carro.

A avenida foi parcialmente interditada, até que o incêndio fosse controlado pelos bombeiros. Um motorista de 39 anos disse que emprestou o carro de um amigo para ir até uma consulta. Ele relatou ainda que seguia na avenida, quando algumas pessoas disseram que o carro estava pegando fogo.

Veículo pegou fogo na Avenida Brasil – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O condutor parou rapidamente no estacionamento de uma farmácia e em seguida acionou os bombeiros. O motorista afirmou ainda que conseguiu retirar uma cadeira de bebê e alguns documentos.

O motorista chegou a gravar um vídeo do carro pegando fogo e o enviou ao proprietário do veículo. A Gama (Guarda Municipal de Americana) organizou o trânsito até a remoção do carro.