Carro pega fogo e fica destruído em posto de combustíveis em Americana - O Liberal

Um Ford Fiesta pegou fogo em um posto de combustíveis, em frente ao shopping Welcome Center, em Americana, na noite desta terça-feira (27). Não houve vítimas e a PM (Polícia Militar) auxiliou no desvio do trânsito no local.

Conforme informou o Corpo de Bombeiros, os agentes foram chamados a comparecerem na Avenida São Jerônimo, na região central de Americana, por volta de 22h30, para conterem as chamas em um carro.

No local, a condutora informou que o Fiesta tinha dado uma pane mecânica e na sequência pegado fogo. As chamas foram controladas pela corporação, mas mesmo assim o carro ficou totalmente destruído.

