Carro invade canteiro, atropela e mata dois pedestres na SP-304, em Americana

Dois homens morreram após serem atropelados por um Fiat Mobi no quilômetro 123 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao Aeroporto Municipal de Americana, na tarde desta sexta-feira (9). O veículo era conduzido por um assistente técnico de 24 anos, que perdeu o controle do carro, atravessou o canteiro central da rodovia e atingiu as vítimas.

As vítimas são dois pintores, Severino Ambrósio Calu, de 49 anos, e Reinaldo Borges Cunha, de 58, ambos moradores de Americana.

Devido ao impacto, os pintores foram arremessados por vários metros. Um caiu no próprio canteiro e outro na faixa de rolamento. Ambos foram socorridas em estado grave e levados ao Hospital Municipal de Americana, mas não resistiram aos ferimentos.

Vítimas foram atropeladas por um Fiat Mobi – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O condutor disse que, por volta das 15h, tinha acabado de sair de um restaurante e seguia sentido a Rodovia Anhanguera (SP-330), quando perdeu o controle da direção e não conseguiu controlar o veículo. “Estava chuviscando na hora, não estava em velocidade alta. Mas perdi o controle, atravessei a grama no canteiro e não consegui evitar o atropelamento”, relatou o assistente.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As vítimas trabalhavam em um condomínio nas imediações do local do acidente. Os homens estavam na proteção metálica no canteiro central e se preparavam para a atravessar a rodovia.

“Foi assustador, os bombeiros precisaram fazer a reanimação deles. O impacto foi muito forte, chegou a afundar o para-brisa do carro. Estamos agoniados”, lamentou o irmão de uma das vítimas, que presenciou o ocorrido, antes de saber da confirmação dos óbitos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O acidente provocou lentidão de aproximadamente dois quilômetros na rodovia, por cerca de uma hora. O trânsito passou a fluir normalmente com a ajuda da PMR (Polícia Militar Rodoviária).