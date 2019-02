Carro fica preso em buraco após asfalto ceder em Americana

O asfalto se abriu na Vila Santa Catarina, em Americana, no momento em que um Ford Focus passava pelo local, na tarde desta terça-feira (12). A roda dianteira esquerda do veículo acabou sendo engolida, deixando ele preso. Comerciantes tentaram tirar o automóvel do buraco, mas não conseguiram.

Foto: Leonardo Oliveira / O Liberal

O eletricista Anisio Silva, de 58 anos, saiu da Praia Azul para ir até um comércio na Vila Santa Catarina e estacionou o veículo na Rua Antonio Galvão Cesarino Leite, na esquina com a Rua Tamoio. Ao sair da vaga, por volta das 13h20, houve o acidente. “Não tinha buraco antes. Fui sair da vaga, caiu”, contou o homem ao LIBERAL.

No buraco aberto é possível notar um vazamento de água, que o eletricista acredita que já existia e tenha contribuído para a queda da pavimentação. “Não tem estrutura, só tem uma casca. Aí a terra cede”, comentou.

Cerca de dez funcionários dos estabelecimentos próximos tentaram tirar o automóvel da ‘cratera’, mas não conseguiram. Anisio acionou a seguradora e o automóvel foi retirado na tarde desta segunda.

O morador da casa localizada em frente ao buraco aberto ligou para a prefeitura para cobrar uma posição sobre o problema.

Anisio afirma que se algum dano tiver sido causado pela queda, cobrará o município. “Se fosse um carro em alta velocidade, tinha perdido pneu, perdido tudo, poderia ser pior”, finalizou.

A reportagem questionou a Prefeitura de Americana sobre a situação, por meio da assessoria de imprensa, mas por enquanto não obteve reposta.