Carro é furtado dentro de estacionamento do Parque Ecológico de Americana

Um Mitsubishi ASX foi furtado dentro do estacionamento do Parque Ecológico de Americana, nesta quinta-feira (13), e motoristas cobram segurança no local. Há relatos de outras pessoas que tiveram seus veículos levados.

O Parque Ecológico Eng. Cid Almeida Franco, em Americana – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Uma das vítimas conversou com o LIBERAL nesta sexta (14) e relatou que foi ao parque na quinta e estacionou seu carro, um Mitsubishi ASX, por volta de 10h, dentro do estacionamento, que é cercado por um alambrado. Cerca de uma hora depois, ao retornar do passeio, notou o furto.

Segundo a vítima, os próprios funcionários do parque disseram que no último dia 7 aconteceu um caso semelhante no espaço, quando um Fiat Argo foi levado.

Após o ocorrido, a vítima procurou a Delegacia de Americana e lá encontrou com outra pessoa, que também teve o carro, um Hyundai Tucson, furtado no local.

Procurada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que no caso do Mitsubishi, equipes da polícia fazem diligências para identificar a autoria, e que os esforços das autoridades fizeram recuar os roubos e furtos de veículos em Americana, 7,9% e 16,4%, respectivamente, nos quatro primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período em 2023.

“Os roubos em geral também caíram 43,8% na área do 2º DP da cidade, responsável pela área do crime mencionado. Somado a isso, 440 infratores foram presos/apreendidos, 112 veículos roubados/furtados foram recuperados e 122 armas de fogo ilegais, apreendidas”, concluiu a secretaria.

Por sua vez, a Gama (Guarda Municipal de Americana) informou que mantém vigias dia e noite no parque, além de realizar rondas, e que o trabalho será intensificado.