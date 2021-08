Carro é encontrado dentro do Ribeirão Quilombo, na Av. Bandeirantes

Acionada por populares, PM compareceu no local por volta das 13h, mas não localizou o proprietário do veículo

Caso aconteceu nesta terça, próximo ao campo de futebol do Unidos da Cordenonsi – Foto: Osmar Claus

Um carro foi encontrado dentro do Ribeirão Quilombo nesta terça-feira (10), na Avenida Bandeirantes, em Americana. Acionada por populares, a PM (Polícia Militar) atendeu a ocorrência por volta das 13 horas, mas não localizou o proprietário do veículo.

Quando a equipe deixou o local, o automóvel continuava na água, segundo a 1ª Companhia do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). A corporação não soube informar o que teria motivado a queda do carro.

O caso aconteceu próximo ao campo de futebol do Unidos da Cordenonsi. O veículo podia ser visto ao lado da Rua Maria Benedicta Lima Della Torre.

O comerciante Osmar Claus, de 56 anos, que tem um estabelecimento por perto, disse ter ouvido um barulho que parecia ser de batida. Ele, então, decidiu verificar o que tinha acontecido. “Quando cheguei, já tinha pessoa lá. Veio um e falou que saíram três rapazes correndo de dentro [do Ribeirão]”, contou.

Conforme imagens enviadas por Osmar ao LIBERAL, o veículo sofreu danos, principalmente, no lado esquerdo e a porta do motorista estava aberta.