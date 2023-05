Carro ‘dedo-duro’ deixa de fiscalizar a Área Azul em Americana

A Área Azul de Americana não conta mais com a fiscalização realizada por meio de câmeras instaladas em carros. A partir desta quarta-feira (31), a notificação passa a ser feita somente por fiscais a pé, que deixarão avisos nos veículos em situação irregular, segundo a prefeitura.

Fiscalização por meio de câmeras foi encerrada nesta quarta-feira (31) – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Essa foi a primeira medida colocada em prática entre as mudanças anunciadas pelo prefeito Chico Sardelli (PV) na semana passada.

Com a retirada dos carros “dedo-duro”, o número de fiscais a pé vai aumentar, e todos eles farão a venda do ticket. A novidade, de acordo com o Executivo, vai facilitar as compras para as pessoas que têm dificuldade em utilizar os parquímetros.

Haverá, no mínimo, um fiscal para cada 90 vagas, além de 16 pontos fixos de venda em estabelecimentos comerciais e um ponto fixo no calçadão. O aplicativo Zul+ também continua em funcionamento.

O fim da fiscalização por meio de carros tinha sido anunciado por Chico no último dia 25. Na ocasião, ele também anunciou o corte de aproximadamente 25% das vagas com cobrança, medida que deve ser implementada num prazo de até 90 dias.

Todas as alterações foram alinhadas entre a prefeitura, a Estapar, empresa que opera o estacionamento rotativo, e a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). O acordo inclui, ainda, o congelamento da tarifa por mais dois anos.