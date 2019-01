Carro de casal morto na SP-304 é depenado por bandidos

O carro onde estava o casal morto na madrugada de domingo (20) em um acidente no km 127 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, foi depenado por criminosos. Ladrões levaram pneus, bateria, kit multimídia e fiação elétrica depois que os corpos de Dimas Henrique Marques Argentin, de 27 anos, e de Ana Paula Braga, de 36, foram retirados pelas equipes de resgate.

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

O veículo, um Hiunday i30, era dirigido por Dimas no momento do acidente. Ele e Ana Paula morreram no local.

De acordo com a família do rapaz, os furtos aconteceram em dois pontos, ambos às margens da linha férrea. Primeiro, no local onde o carro caiu – o veículo despencou de um vão entre as duas pistas SP-304, próximo aos trilhos. Lá, as rodas e o kit multimídia foram levados, de acordo com o irmão de Dimas.

O carro foi então levado por um vagão de trem na segunda-feira (21) para uma área às margens da linha férrea, na região central de Americana (nos fundos do Mercado Municipal), onde ficou até ontem e foi levado para um pátio em Monte Mor. Neste segundo ponto, foi levada a parte elétrica. A família de Dimas não pretende registrar boletim de ocorrência.