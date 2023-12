Carro com mulher e criança cai no córrego da Avenida Brasil, em Americana

Veículo, um Chevrolet Corsa, ficou de ponta cabeça em bolsão de córrego da Avenida Brasil - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um veículo Chevrolet Corsa com uma mulher e uma criança caiu no córrego da Avenida Brasil, próximo ao Fórum, em Americana, na manhã desta segunda-feira (18).

Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), a motorista teve algumas escoriações e a criança saiu, aparentemente, ilesa. Ambas foram levadas pelo resgate ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O acidente ocorreu por volta de 10h30. De acordo com a corporação, a motorista seguia na avenida, quando perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada, derrubou a proteção metálica e caiu no córrego. Equipes da Gama solicitaram o serviço de reboque para remoção do veículo do córrego.

Até às 11h45, os patrulheiros ainda preservavam o local e aguardavam a retirada do veículo.

Acidente de carro que caiu em córrego da Avenida Brasil mobilizou patrulheiros da Gama – Foto: Gama/Divulgação

Segundo caso em menos de um mês

Este é o segundo caso em menos de um mês. Em 26 de novembro, um VW Gol, bateu contra as grades de proteção na avenida e despencou no córrego, no trecho próximo ao condomínio residencial Garnet.

O condutor do veículo não ficou ferido, segundo a Gama. De acordo com a corporação, o motorista disse que uma moto ultrapassou o sinal vermelho e passou em sua frente, motivo pelo qual ele puxou o freio de mão e perdeu o controle do carro.