Carro capota sete vezes na Avenida Campos Sales, em Americana; veja o vídeo

Carro foi guinchado - Foto: Cristiani Azanha/Liberal

Um carro capotou sete vezes após entrar na contramão e bater em outro veículo na Avenida Campos Sales, em Americana, por volta das 13h10 desta quarta-feira (29).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a PM (Polícia Militar), o carro, um Kia Sportage, transitou cerca de 100 metros na contramão antes de se chocar com o outro veículo, que estava atravessando a avenida. O acidente aconteceu perto do Agropet Mineiro.

O Corpo de Bombeiros socorreu o motorista do Sportage, de 20 anos, e o levou para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Aparentemente, ele tinha apenas pequenas escoriações. A outra motorista saiu ilesa.

Duas equipes da Força Tática da PM permaneceram no local para controlar o trânsito até a retirada do veículo do rapaz, que foi guinchado e levado para o Pátio Municipal. O motorista passou por exame de bafômetro, que deu resultado negativo.