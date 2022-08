Carro capota em cruzamento no Jardim Paulistano em Americana

Um carro capotou na manhã desta segunda-feira (22), no cruzamento das ruas Espanha com Copacabana, no Jardim Paulistano, em Americana. A motorista teve ferimentos leves e foi socorrida a um hospital particular do município.

Acidente aconteceu no cruzamento das ruas Europa e Copacabana – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Segundo informações dos bombeiros, por volta de 9h30, a equipe de resgate foi chamada para atender um acidente entre as ruas Espanha e Copacabana. No local, encontraram o carro capotado e a vítima fora do veículo, consciente. O outro motorista envolvido no acidente foi embora antes da chegada dos socorristas e da polícia.

A mulher foi levada a um hospital particular da cidade e não aparentava lesões graves, segundo os bombeiros.