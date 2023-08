Carro capota após batida na região do Werner Plaas, em Americana

Dois carros ficaram danificados e um deles capotou após um acidente de trânsito no cruzamento entre as ruas Operário Osvaldo dos Santos e Paraná, na região do Jardim Werner Plaas, em Americana. Ninguém ficou ferido.

Acidente no Werner Plaas, em Americana – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu à ocorrência, o condutor de um Toyota Yaris, que subia a Rua Operário Osvaldo dos Santos, não respeitou o sinal de pare e foi atingido por um Jeep Renegade, que era conduzido por uma mulher, que não conseguiu frear a tempo.

Com a batida do Renegade na lateral, o Yaris capotou. Ambos os veículos ficaram bastante danificados.

Ainda de acordo com o patrulheiros que foram ao local, o condutor do Yaris alegou que não teria visto o sinal de pare, já que naquela esquina, no sentido do qual ele veio, esta sinalização está presente apenas no solo, sem que haja também placas coma indicação.

Após a batida, os veículos foram retirados do local por guinchos e a Gama seguiu realizando a interdição parcial do trecho e orientação do trânsito até o fim dos procedimentos necessários em relação ao acidente.