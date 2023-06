Carro tomba após acidente na Avenida da Saúde, em Americana

Motorista seguia pela via quando bateu em um outro veículo que deixava uma vaga de estacionamento e capotou

Motorista bateu em um outro carro que deixava uma vaga de um estabelecimento - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

Um Honda Fit tombou, na manhã desta terça-feira (27), na Avenida da Saúde, em Americana, depois de colidir contra uma Volkswagen Saveiro, que deixava um estabelecimento comercial. As vítimas, um homem e uma mulher, tiveram apenas ferimentos leves.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O LIBERAL apurou que, por volta de 10h30, o motorista da Saveiro deixava uma vaga de um estabelecimento na Avenida da Saúde quando o veículo foi atingido por um outro carro, o Honda Fit, que seguia sentido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Motoristas dois dois veículos envolvidos no acidente tiveram ferimentos leves e dispensaram atendimento médico – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Com a batida, o Fit ficou tombado na via. Os bombeiros atenderam a ocorrência e, segundo a corporação, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves e dispensaram atendimento médico. A avenida não precisou ter o trânsito interrompido.