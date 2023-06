Carro cai em córrego na Avenida Brasil, em Americana

Caso aconteceu na tarde deste domingo - Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Um carro de um idoso de 84 anos caiu no córrego da Avenida Brasil, em Americana, na tarde deste domingo (4). Ninguém se feriu.

O proprietário do automóvel contou ao LIBERAL que, por volta de 15h, estacionou o veículo, um Chevrolet Onix, em uma conveniência na Avenida Brasil e desembarcou.

Depois, viu o seu carro descendo na avenida e caindo no córrego. Ninguém foi atingido. O homem acredita que houve algum problema mecânico ou que o freio de mão pode não ter sido puxado corretamente.

Por volta das 16h15, o guincho já estava no local para a remoção do carro. Populares criticam a falta de guard rail no canteiro central, o que poderia ter impedido a queda do veículo.

Questionada sobre a reclamação, a prefeitura comunicou que “será feito um estudo sobre a necessidade de algum tipo de barreira no local”.