Carro cai em córrego da Avenida Brasil, em Americana

Queda ocorreu no trecho próximo ao condomínio residencial Garnet - Foto: Gama/Divulgação

Um carro caiu no córrego da Avenida Brasil, em Americana, na noite deste domingo (26).

Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), o acidente ocorreu por volta de 23h30, no sentido Centro. O veículo, um VW Gol, bateu contra as grades de proteção na avenida e despencou no córrego, no trecho próximo ao condomínio residencial Garnet.

O condutor do veículo não ficou ferido, segundo a Guarda. De acordo com a corporação, o motorista disse que uma moto ultrapassou o sinal vermelho e passou em sua frente, motivo pelo qual ele puxou o freio de mão e perdeu o controle do carro.

Cinco grades de proteção saíram do lugar devido ao impacto. Duas caíram no córrego. As outras três foram levadas para a sede da Gama.